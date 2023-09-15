Небензя: Поддержка Киева от ООН превысила помощь Афганистану

ООН в текущем году направила финансовую помощь украинским властям в 1,8 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постпреда России при всемирной организации Василия Небензю.

Глава Еврокомиссии пообещала продолжать оказывать помощь Украине

По его словам, Киев получил на один миллиард больше, чем Афганистан. Это также на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки населения Сирии. Как указал дипломат, в этих странах люди, отчаявшись, готовы продавать свои органы и отдавать детей, чтобы получить деньги на пропитание.

Ранее стало известно, что сумма помощи США Украине превысила $100 млрд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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