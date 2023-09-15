Небензя: Поддержка Киева от ООН превысила помощь Афганистану
ООН в текущем году направила финансовую помощь украинским властям в 1,8 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постпреда России при всемирной организации Василия Небензю.
По его словам, Киев получил на один миллиард больше, чем Афганистан. Это также на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки населения Сирии. Как указал дипломат, в этих странах люди, отчаявшись, готовы продавать свои органы и отдавать детей, чтобы получить деньги на пропитание.
Ранее стало известно, что сумма помощи США Украине превысила $100 млрд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя: Поддержка Киева от ООН превысила помощь Афганистану
- СМИ: Нерадько отправят в отставку
- Коломойскому предъявили новые обвинения на Украине
- СМИ: Киев обвинил Польшу в препятствовании транзиту зерна
- Украина посылает на штурм мобилизованных старше 50 лет
- Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
- Байден рассказал, что КНР «не очень уважает» Россию
- Генпрокуратуру РФ попросили признать Панина иноагентом
- Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если продолжат бои
- Шон Пенн заявил о желании переплавить «Оскары» на пули для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru