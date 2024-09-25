Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома

Вооруженные силы Украины, несмотря на «обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных», оказались на грани полного разгрома, сообщил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

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Дипломат указал на военные сводки, которые говорят «об обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте». Небензя указал, что на их возведение потребовалось почти восемь лет.

При этом президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН высказался против переговоров с Москвой для решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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