Дипломат указал на военные сводки, которые говорят «об обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте». Небензя указал, что на их возведение потребовалось почти восемь лет.

При этом президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН высказался против переговоров с Москвой для решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

