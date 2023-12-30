Небензя: Украина стала ЧВК в руках Запада
Украина превратилась в ЧВК в руках Запада, считает постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом дипломат заявил на заседании Совета безопасности организации, передает ТАСС.
«Украина сегодня — это не что иное, как частная военная компания в руках западных стран, задача которой — нанести максимальный урон России», — подчеркнул Небензя.
По словам дипломата, киевский режим давно потерял собственные ресурсы и выживает только за счет финансовых вливаний из США, Великобритании и Евросоюза. Как отметил Небензя, госслужащие на Украине получают зарплату из-за рубежа, техника и обмундирование для армии поступают от иностранных государств. При этом кураторам Киева на Западе «наплевать на жизни простых украинцев».
Между тем СМИ сообщили, что западные партнеры Украины переводят внимание на улучшение позиций Киева в возможных переговорах с Россией о прекращении боевых действий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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