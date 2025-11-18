Небензя считает «котом в мешке» одобренную СБ ООН резолюцию США по Газе

Он назвал ее «котом в мешке», так как документ содержит спорные формулировки, которые могут позволить США и Израилю бесконтрольно действовать на палестинских территориях и поставить крест на решении о создании двух государств.

По словам дипломата, резолюция наделяет миротворцев правом применения силы, что выводит их за рамки классической миссии и может сделать стороной конфликта. Он указал, что на такие условия не соглашались потенциальные страны-участницы миссии.

О принятии проекта резолюции в поддержку плана президента США Дональда Трампа для установления мира на территории сектора Газа стало известно 17 ноября. Позднее американский лидер поздравил по этому поводу весь мир.

Ранее Трамп заявил, что союзники США готовы ввести войска в Газу, если ХАМАС нарушит сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

