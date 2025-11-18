В поле под Омском произошел пожар из-за аварии на газопроводе

Возгорание произошло в поле в районе поселка Ростовка в Омском районе Омской области. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.

«По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода... Причины выясняются правоохранительными органами», - написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Позже Хоценко уточнил, что на подземном участке магистрального газопровода-отвода произошла авария.

Ранее стало известно о мощном взрыве рядом с поселком Ростовка, местные жители отмечали, что взрывная волна задела жилые кварталы, пишет Ura.ru.

