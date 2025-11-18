СМИ: Прямая линия Путина может пройти 19 декабря
Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2025 году может пройти 19 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным неназванного федерального чиновника, ведутся обсуждения именно этой даты. В свою очередь, источник на медиарынке рассказал, что слышал о ней «в качестве одной из возможных».
При этом близкий к администрации президента осведомленный источник заявил о возможном проведении мероприятия 19 декабря, однако окончательное решение о дате примут позже. В качестве альтернативной даты для общения президента с прессой и общественностью называют также 18 декабря.
Если прямая линия с пресс-конференцией пройдут 19 декабря, это станет первым случаем, когда мероприятие состоится в пятницу вместо четверга.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дата прямой линии Путина определена, активно ведется подготовка, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стубб: Европе придется вести прямые переговоры с Россией
- Над Россией за ночь сбили 31 украинский БПЛА
- СМИ: Прямая линия Путина может пройти 19 декабря
- Пушилин заявил о повреждении Зуевской и Старобешевской ТЭС в ДНР
- В поле под Омском произошел пожар из-за аварии на газопроводе
- СМИ: Трамп готов подписать законопроект об антироссийских санкциях
- Небензя считает «котом в мешке» одобренную СБ ООН резолюцию США по Газе
- СМИ: Готовивший теракт против Шойгу был фигурантом дела об убийстве
- Пушков: Умеров сбежал, так как осознает возможное уголовное преследование
- СМИ: Уехавшая из РФ группа «Несчастный случай» дает концерты в подвалах ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru