СМИ: Прямая линия Путина может пройти 19 декабря

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2025 году может пройти 19 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным неназванного федерального чиновника, ведутся обсуждения именно этой даты. В свою очередь, источник на медиарынке рассказал, что слышал о ней «в качестве одной из возможных».

При этом близкий к администрации президента осведомленный источник заявил о возможном проведении мероприятия 19 декабря, однако окончательное решение о дате примут позже. В качестве альтернативной даты для общения президента с прессой и общественностью называют также 18 декабря.

Если прямая линия с пресс-конференцией пройдут 19 декабря, это станет первым случаем, когда мероприятие состоится в пятницу вместо четверга.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дата прямой линии Путина определена, активно ведется подготовка, пишет Ura.ru.

