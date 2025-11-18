Над Россией за ночь сбили 31 украинский БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 31 беспилотник ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в заявлении ведомства.
Минобороны уточнило, что по десять дронов сбили в Воронежской и Тамбовской областях, по три - в Ростовской и Ярославской, два - в Смоленской. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над Брянской, Курской, Орловской областями.
Ранее в городе Короча Белгородской области после атаки украинских дронов загорелось здание, два человека пострадали, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией за ночь сбили 31 украинский БПЛА
- СМИ: Прямая линия Путина может пройти 19 декабря
- Пушилин заявил о повреждении Зуевской и Старобешевской ТЭС в ДНР
- В поле под Омском произошел пожар из-за аварии на газопроводе
- СМИ: Трамп готов подписать законопроект об антироссийских санкциях
- Небензя считает «котом в мешке» одобренную СБ ООН резолюцию США по Газе
- СМИ: Готовивший теракт против Шойгу был фигурантом дела об убийстве
- Пушков: Умеров сбежал, так как осознает возможное уголовное преследование
- СМИ: Уехавшая из РФ группа «Несчастный случай» дает концерты в подвалах ЕС
- Исследование: Россияне перешли на пассивный поиск работы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru