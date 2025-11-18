Над Россией за ночь сбили 31 украинский БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 31 беспилотник ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в заявлении ведомства.

Минобороны уточнило, что по десять дронов сбили в Воронежской и Тамбовской областях, по три - в Ростовской и Ярославской, два - в Смоленской. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над Брянской, Курской, Орловской областями.

Ранее в городе Короча Белгородской области после атаки украинских дронов загорелось здание, два человека пострадали, пишет Ura.ru.

