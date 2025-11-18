Пушилин заявил о повреждении Зуевской и Старобешевской ТЭС в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушилин подчеркнул, что повреждения получили Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции.
«Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции. Профильные ведомства работают в экстренном режиме», - указал глава ДНР.
Ранее Пушилин сообщил, что из-за атаки ВСУ на энергоинфраструктуру республики остались без электричества около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой, пишет Ura.ru.
