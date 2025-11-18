СМИ: Готовивший теракт против Шойгу был фигурантом дела об убийстве
Участник подготовки теракта против секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов проходил по делу об убийстве предпринимателя из Башкирии Марата Купцова, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Верховного суда Башкирии.
Согласно документам, убийство бизнесмена в 2016 году было организовано его бывшей невесткой Ириной Купцовой и гражданином Таджикистана Саъдулло Касимовым.
Шамсову в этой преступной схеме отводилась ключевая роль: он разрабатывал план, искал киллеров, распределял между ними задачи, определял каналы связи и лично контролировал подготовку и исполнение преступления.
Взрыв планировался у могилы близких Шойгу. Устройство намеревались замаскировать под видеокамеру, спрятанную в вазе с цветами. ФСБ задержала троих предполагаемых соучастников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru