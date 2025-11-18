СМИ: Готовивший теракт против Шойгу был фигурантом дела об убийстве

Участник подготовки теракта против секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов проходил по делу об убийстве предпринимателя из Башкирии Марата Купцова, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Верховного суда Башкирии.

ФСБ предотвратила теракт против одного из российских высших чиновников

Согласно документам, убийство бизнесмена в 2016 году было организовано его бывшей невесткой Ириной Купцовой и гражданином Таджикистана Саъдулло Касимовым.

Шамсову в этой преступной схеме отводилась ключевая роль: он разрабатывал план, искал киллеров, распределял между ними задачи, определял каналы связи и лично контролировал подготовку и исполнение преступления.

Взрыв планировался у могилы близких Шойгу. Устройство намеревались замаскировать под видеокамеру, спрятанную в вазе с цветами. ФСБ задержала троих предполагаемых соучастников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
