СМИ: Готовивший теракт против Шойгу был фигурантом дела об убийстве

Согласно документам, убийство бизнесмена в 2016 году было организовано его бывшей невесткой Ириной Купцовой и гражданином Таджикистана Саъдулло Касимовым.

Шамсову в этой преступной схеме отводилась ключевая роль: он разрабатывал план, искал киллеров, распределял между ними задачи, определял каналы связи и лично контролировал подготовку и исполнение преступления.

Взрыв планировался у могилы близких Шойгу. Устройство намеревались замаскировать под видеокамеру, спрятанную в вазе с цветами. ФСБ задержала троих предполагаемых соучастников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

