Небензя: Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно
Россия готова вернуть украинских детей на родину, когда условия там будут безопасными. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.
На соответствующий вопрос журналистов дипломат ответил утвердительно.
«Конечно, почему нет?» - сказал Небензя в ходе пресс-конференции.
По его словам, Россия хотела уберечь украинских детей от боевых действий, поэтому переместила их на свою территорию. Дипломат отметил, что западные страны раздули эту «проблему».
Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МУС считают, что РФ совершила военное преступление, когда вывезла украинских детей на свою территорию.
В Европейской службе внешних связей ранее поддержали решение МУС выдать ордер на арест Путина, передает НСН.
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