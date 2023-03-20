СК возбудил уголовное дело в отношении судей МСУ по факту «ареста» Путина

Фигурантами дела стали прокурор МСУ Карим Ахмад Хан, судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется», - говорится в заявлении СК.

Уголовное дело возбуждено по ряду статьей УК РФ: ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360.

17 марта МУС вынес ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Его юрисдикции подчиняются 123 страны, среди них и дружественные России – Таджикистан, Бразилия и другие. При этом Россия, а также США, Китай, Индия, Израиль и Иран возражают против самой идеи МУС как ограничивающей суверенитет государств и дающей широкие компетенции суду.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда. Политик предложил судьям внимательно смотреть в небо.

