Небензя: Россия целится только в военную инфраструктуру Украины
Россия не стреляет в сторону мирных граждан Украины и целится только в военную инфраструктуру Украины, сообщил на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Москвой после обстрелов Белгорода, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, если бы захватившие власть на Украине не начали в 2014 году войну на Донбассе против своих граждан, а также если бы были выполнены минские соглашения, которые были одобрены резолюцией Совета Безопасности, «ничего того, что случилось в 2022 году, не было бы».
Число погибших при ударе украинской армии по Белгороду выросло до 21 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя: Россия целится только в военную инфраструктуру Украины
- Гладков: из-за удара по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры
- Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев
- Гладков: число погибших в Белгороде увеличилось до 21 человека
- Журналист Ковалик: Запад молчит об атаках на Белгород
- Группа «Кипелов» посвятила новый сингл Курской битве
- Против Сергея Шнурова и Google подан иск за пропаганду асоциального образа жизни
- Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде
- Львова-Белова: трое детей погибли, 15 пострадали при обстреле Белгорода
- Гладков: В Белгороде громко - работают ВС РФ на ту сторону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru