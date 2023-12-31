По его словам, если бы захватившие власть на Украине не начали в 2014 году войну на Донбассе против своих граждан, а также если бы были выполнены минские соглашения, которые были одобрены резолюцией Совета Безопасности, «ничего того, что случилось в 2022 году, не было бы».

Число погибших при ударе украинской армии по Белгороду выросло до 21 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

