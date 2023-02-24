Небензя: Россия не заинтересована в уничтожении Украины

РФ никогда не высказывала цели уничтожить Украину, подчеркнул дипломат. По его словам, все заявления об обратном являются ложью.

Небензя отметил, что Москва готова достичь целей спецоперации дипломатическим путем. Иные сценарии РФ рассматривать не собирается, сказал представитель МИД.

Он напомнил, что Киев развязал конфликт в Донбассе и направил туда националистические батальоны.

Также Небензя поприветствовал усилия Китая по дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Пекин 24 февраля представил мирный план из 12 пунктов. В КНР призвали к соблюдению территориальной целостности государств, отказу от двойных стандартов и мышления времен холодной войны, а также к соблюдению интересов сторон, передает НСН.

