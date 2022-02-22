Небензя: Россия не допустит кровавую бойню в Донбассе

«Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены», — цитирует постпреда RT.

Небензя подчеркнул, что западные страны во главе с США оказали негативное влияние на ситуацию вокруг Украины, «открыто подзуживая Киев» вместо призывов к выполнению Минских соглашений.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), напоминает Ura.ru. По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, Москва признает республики в установленных сегодня границах. Однако позже председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ДНР и ЛНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей.

