Небензя: Россия не допустит кровавую бойню в Донбассе

Россия не допустит новой кровавой бойни в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности международной организации.

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«Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены», — цитирует постпреда RT.

Небензя подчеркнул, что западные страны во главе с США оказали негативное влияние на ситуацию вокруг Украины, «открыто подзуживая Киев» вместо призывов к выполнению Минских соглашений.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), напоминает Ura.ru. По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, Москва признает республики в установленных сегодня границах. Однако позже председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ДНР и ЛНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей.

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ТЕГИ:ДонбассРоссияСовбез ООНВасилий Небензя
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