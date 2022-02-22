Госдума: ЛНР и ДНР Россия признает в границах Луганской и Донецкой областей
ЛНР и ДНР будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.
По его словам, сейчас «республики занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже».
При этом Калашников не ответил на вопрос, как будут восстанавливаться эти границы.
«А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции», - цитирует «Интерфакс» председателя думского комитета.
Президент России Владимир Путин 21 февраля принял решение признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы.
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