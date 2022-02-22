Госдума: ЛНР и ДНР Россия признает в границах Луганской и Донецкой областей

ЛНР и ДНР будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

По его словам, сейчас «республики занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже».