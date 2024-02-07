Небензя: США являются соучастником удара ВСУ по Лисичанску
Власти Украины согласуют цели для ударов из установки HIMARS с США, сообщил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.
По его словам, таким образом, очевидно, кто является соучастником удара по Лисичанску. Как напомнил дипломат, представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий в августе 2022 года признался, что для применения HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовывать цели с Вашингтоном.
«Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других, в которых фигурируют западные вооружения», — указал Небензя. Он призвал членов СБ ООН, руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску.
Ранее в Госдепе США заявили, что в курсе данных об ударах ВСУ по Лисичанску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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