Небензя: США являются соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Власти Украины согласуют цели для ударов из установки HIMARS с США, сообщил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.

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По его словам, таким образом, очевидно, кто является соучастником удара по Лисичанску. Как напомнил дипломат, представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий в августе 2022 года признался, что для применения HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовывать цели с Вашингтоном.

«Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других, в которых фигурируют западные вооружения», — указал Небензя. Он призвал членов СБ ООН, руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску.

Ранее в Госдепе США заявили, что в курсе данных об ударах ВСУ по Лисичанску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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