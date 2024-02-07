Небензя: США являются соучастником удара ВСУ по Лисичанску

По его словам, таким образом, очевидно, кто является соучастником удара по Лисичанску. Как напомнил дипломат, представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий в августе 2022 года признался, что для применения HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовывать цели с Вашингтоном.

«Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других, в которых фигурируют западные вооружения», — указал Небензя. Он призвал членов СБ ООН, руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску.

Ранее в Госдепе США заявили, что в курсе данных об ударах ВСУ по Лисичанску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

