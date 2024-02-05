В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску чудовищным террористическим актом

ВСУ 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске в Луганской Народной Республике. В результате атаки погибли 28 человек, в том числе ребенок, напоминает RT.

«Именно кроме как террористический акт это по-другому назвать нельзя. Продолжающиеся удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне — это чудовищные террористические акты», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что число жертв подтверждает чудовищность атаки. Как отметил Песков, специальная военная операция продолжается, «чтобы их не было дальше».

