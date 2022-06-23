Небензя: Россия готова поддержать Афганистан поставками зерна

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил в четверг на заседании Совета Безопасности всемирной организации, о том, что Россия при необходимости готова поддержать население Афганистана поставками зерна, сообщает РИА Новости.

Российский дипломат вместе с тем выразил сожаление в связи с тем, что незаконные санкции, введенные против России, разрушили логистические и финансовые цепочки, в том числе с международными гуманитарными организациями.

Он также обратился к странам Запада, призвав их вернуть денежные средства в Афганистан, и тем самым помочь нормализации гуманитарной ситуации в азиатской стране.

Россия допустила признание правительства талибов в Афганистане

«Призываем западных доноров прекратить спекулировать на афганскую тему, вернуть денежные средства в страну и начать оказывать всеобъемлющее содействие нормализации социально-экономической и гуманитарной ситуации в стране без оговорок и предусловий», — сказал Небензя.

Ранее ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил возможность инвестиций России в экономику талибов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанРоссияСовбез ООНВасилий Небензя
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