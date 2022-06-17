«Будет ли выгода?» Сатановский допустил возможность инвестиций России в экономику талибов

Россия хотела бы восстановления экономических отношений с Афганистаном, но вопрос в том, получит ли она от этого выгоду. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский.

В СМИ все чаще появляется информация о том, что Москва с большим интересом рассматривает Кабул в качестве торгового партнера. Так, с одной стороны, большинство участников ПМЭФ не признают действующую власть этой страны, а с другой - Москва прислала представителям запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» официальное приглашение. Сатановский не исключил, что в ходе дальнейшего сотрудничества Россия будет вкладываться в Афганистан.