«Будет ли выгода?» Сатановский допустил возможность инвестиций России в экономику талибов
Москва имеет свое место в Афганистане еще с советских времен, а США наоборот ничего туда не принесли, заметил в эфире НСН политолог Евгений Сатановский.
Россия хотела бы восстановления экономических отношений с Афганистаном, но вопрос в том, получит ли она от этого выгоду. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский.
В СМИ все чаще появляется информация о том, что Москва с большим интересом рассматривает Кабул в качестве торгового партнера. Так, с одной стороны, большинство участников ПМЭФ не признают действующую власть этой страны, а с другой - Москва прислала представителям запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» официальное приглашение. Сатановский не исключил, что в ходе дальнейшего сотрудничества Россия будет вкладываться в Афганистан.
«Афганистан – это Центральная Азия, серьезный транзитный коридор. Это гигантские совершенно неразработанные минеральные ресурсы, при том, что огромную роль в их выявлении сыграли еще советские геологи. И наконец - это чрезвычайно существенный объект на карте с точки зрения стабильности Средней Азии, который имеет большое значение для России. Ну а что нам может дать Афганистан – увидим. Все хотят, чтобы в них вкладывались, вопрос, как это делать. Получаете ли вы что-то от своих вложений, либо они у вас разворовываются по дороге? Вопрос, как будет сделано это вложение: с выходом годного, или просто чтобы деньги разворовать?"» - отметил он.
При этом политолог считает, что Москва не пытается вернуть свое положение в Афганистане после ухода оттуда США.
«При советской власти в Афганистане было проведено множество проектов: вся геологоразведка, все образование, вся промышленность, сельское хозяйство – это было благодаря инвестициям Советского Союза. При двадцатилетней оккупации Афганистана США в страну не вложено было ничего, хотя деньги были потрачены громадные: ушло более трех триллионов долларов. Куда они ушли – непонятно. 85% любой американской помощи или инвестиций в какую угодно страну де-факто достаются тем, кто обрабатывает эти деньги, исходя из того, что на них налипает дикое количество консультантов, фирмочек, чиновников. Нельзя сказать, что Москва пытается занять в Афганистане свое место, пока туда не вернулись американцы. Они туда не вернутся. Москва имеет свое место везде, где оно у нее есть. А в Афганистане оно есть еще с советских и царских времен. США в Афганистане не просто ничего не добились, а получили устойчивый негативный имидж среди местного населения и местной элиты, так что вряд ли возможно туда вернуться на протяжении поколений», - заключил Сатановский.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил угрозу вторжения «Талибана» в Таджикистан.
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