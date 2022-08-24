Байден объявил о крупнейшем пакете помощи Украине почти на $3 млрд

«Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности», - подчеркнул Байден.

Как отмечает агентство Associated Press, новое выделение средств Киеву нацелено на долгосрочную перспективу и будет включать подготовку украинских войск и их вооружение.

Ранее СМИ сообщали, что США не говорят о всей своей военной помощи Украине.

