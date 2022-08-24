Байден объявил о крупнейшем пакете помощи Украине почти на $3 млрд
Президент США Джо Байден официально объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в 2,98 миллиарда долларов, сообщает сайт Белого дома.
Как отмечается, указанные средства будут направлены на закупку систем противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов к ней, а также систем защиты от беспилотных летательных аппаратов и радаров.
«Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности», - подчеркнул Байден.
Как отмечает агентство Associated Press, новое выделение средств Киеву нацелено на долгосрочную перспективу и будет включать подготовку украинских войск и их вооружение.
Ранее СМИ сообщали, что США не говорят о всей своей военной помощи Украине.
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