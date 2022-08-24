Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой

Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе визита в Киев выступил против ведения переговоров с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Джонсона, Запад должен бороться с попыткой нормализовать отношения с Путиным. Он сравнил президента РФ с «медведем, который ест свою ногу», и указал, что с таким человеком вести переговоры нельзя.

Кроме того, британский премьер подчеркнул, что Путин сам не предлагает переговоров.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины. Стороны конфликта встречались несколько раз для переговоров, но они ни к чему не привели.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаБорис Джонсон
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