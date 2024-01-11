Небензя: Прага пыталась избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода
Чехия собиралась избежать ответственности за удары украинских военных по Белгороду поставленными Прагой боеприпасами. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
«Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании Совбеза 30 декабря», — указал дипломат.
Небензя добавил, что отвечать за гибель мирных жителей сложнее, чем прятаться за спинами «старших товарищей» по НАТО, отмечает телеканал «360». Также дипломат указал на отсутствие внятной реакции на произошедшее со стороны Секретариата ООН молчание международных организаций «каждый раз, когда речь заходит о необходимости осудить вопиющие преступления Киева».
Украинские войска 30 декабря обстреляли Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire производства Чехии. В результате атаки погибли 25 человек, более 100 пострадали, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru