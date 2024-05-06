Путин 8 мая проведет двустороннюю встречу с Пашиняном
Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдёт 8 мая в Москве. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, встреча Путина и Пашиняна состоится после заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
«Ожидаем, что двусторонний контакт будет весьма содержательным, потому что много вопросов накопилось для обсуждения», - заключил Ушаков.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Пашинян не приедет на инаугурацию президента РФ 7 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ: Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ЯО
- Умер французский журналист и телеведущий Бернар Пиво
- МИД Италии: Рим не отправит Украине вооружение для поражения территории России
- МИД РФ: Военные учения России остудят «горячие головы» на Западе
- Путин 8 мая проведет двустороннюю встречу с Пашиняном
- США вывели из-под санкций бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка
- Украинский дрон сбили над северо-западной частью Черного моря
- В Таиланде начались съемки фильма «ON» с Юлией Пересильд в главной роли
- Минобороны передало в Музей Победы рассекреченные военные документы
- Помощник Путина рассказал, кого пригласили на парад 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru