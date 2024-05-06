Путин 8 мая проведет двустороннюю встречу с Пашиняном

По его словам, встреча Путина и Пашиняна состоится после заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«Ожидаем, что двусторонний контакт будет весьма содержательным, потому что много вопросов накопилось для обсуждения», - заключил Ушаков.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Пашинян не приедет на инаугурацию президента РФ 7 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

