В Таиланде начались съемки фильма «ON» с Юлией Пересильд в главной роли
В Таиланде стартовали съемки фильма «ON» с актрисой Юлией Пересильд в главной роли, сообщает «Российская газета».
Режиссером картины стала Евгений Корчагин. Выпустить в свет фильм планируют в 2025 году.
Кинолента расскажет историю девушки-программиста Ксении, которая приезжает отдохнуть в загородный дом в Таиланде. Ее сразу же встречает заботливый мужской голос «умного» дома, который представляется Маркусом. Этот искусственный интеллект начинает ухаживать за главной героиней: он знает ее предпочтения, привычки и даже отказывается выпускать из дома, так как считает, что сам знает, как будет лучше для нее.
Ранее в книжном сервисе «ЛитРес» рассказали «Радиоточке НСН», что Пересильд озвучила свою книгу «Это космос, детка!».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru