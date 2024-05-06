В Таиланде начались съемки фильма «ON» с Юлией Пересильд в главной роли

В Таиланде стартовали съемки фильма «ON» с актрисой Юлией Пересильд в главной роли, сообщает «Российская газета».

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Режиссером картины стала Евгений Корчагин. Выпустить в свет фильм планируют в 2025 году.

Кинолента расскажет историю девушки-программиста Ксении, которая приезжает отдохнуть в загородный дом в Таиланде. Ее сразу же встречает заботливый мужской голос «умного» дома, который представляется Маркусом. Этот искусственный интеллект начинает ухаживать за главной героиней: он знает ее предпочтения, привычки и даже отказывается выпускать из дома, так как считает, что сам знает, как будет лучше для нее.

Ранее в книжном сервисе «ЛитРес» рассказали «Радиоточке НСН», что Пересильд озвучила свою книгу «Это космос, детка!».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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