Россиянам рассказали об опасности употребления переваренных яиц
Если оставить яйца вариться слишком надолго, то можно получить проблемы с ЖКТ и отравление. Об этом рассказала доктор Ирина Лялина в беседе со «Свободной прессой».
По словам врача, очень важно учитывать время варки, соотношение температуры воды и самого яйца. Есть одно важное правило: ни в коем случае нельзя холодное яйцо из холодильника сразу бросать в кипяток. Его необходимо поместить сначала в холодную воду, а потом уже ставить вариться. По такому же принципу яйцо комнатной температуры нужно сначала поместить в теплую воду.
Важно также обращать внимание на цвет желтка. Если он серый – это указывает на наличие лишнего сероводорода, который оказывает негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Цвет желтка меняется из-за очень долгой варки – более 20 минут.
Если человек переварил яйцо, то он рискует получить большую дозу сероводорода, которая может привести к отравлению, а также к обострению язвы желудка и панкреатита. Людям с такими заболеваниями, а также детям переваренные яйца категорически противопоказаны, уточнила врач.
Ранее диетолог Альбина Комиссарова рекомендовала людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов отказаться от употребления пасхальных куличей и яиц, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru