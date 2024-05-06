ПВО России уничтожила семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской области, сообщило Минобороны России.

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Инцидент произошел около 16:00, отметили в российского оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа ВСУ над Курской областью, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаВСУПВО

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