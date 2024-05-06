Мужчина погиб при прямом попадании снаряда ВСУ в летнюю кухню под Белгородом

Мирный житель погиб при обстреле села Никольского Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, снаряд ВСУ попал в летнюю кухню.

Также осколками ранило восьмилетнюю девочку, ее госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа ВСУ над Курской областью, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ОбстрелПогибшиеПострадавшиеУкраинаВСУБелгородская область

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