Мужчина погиб при прямом попадании снаряда ВСУ в летнюю кухню под Белгородом
6 мая 202417:19
Мирный житель погиб при обстреле села Никольского Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, снаряд ВСУ попал в летнюю кухню.
Также осколками ранило восьмилетнюю девочку, ее госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.
Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа ВСУ над Курской областью, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru