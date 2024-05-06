Помощник Путина рассказал, кого пригласили на парад 9 мая

На парад Победы, который пройдёт в Москве 9 мая, были приглашены главы диппредставительств и военные атташе из дружественных стран. Как сообщает ТАСС, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Он уточнил, что на мероприятие пригласили руководителей структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС.

«Будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана», - указал Ушаков.

Он также добавил, что приглашения были направлены также президентам Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в семи городах-героях и 18 городах, в которых находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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