Украинский дрон сбили над северо-западной частью Черного моря

Очередная попытка украинских войск совершить атаку по объектам на территории России была пресечена силами ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Мужчина погиб при прямом попадании снаряда ВСУ в летнюю кухню под Белгородом

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в 16:10 мск 6 мая над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияВСУПВОМинобороны РФ

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