Украинский дрон сбили над северо-западной частью Черного моря
6 мая 202417:49
Очередная попытка украинских войск совершить атаку по объектам на территории России была пресечена силами ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в 16:10 мск 6 мая над северо-западной частью акватории Чёрного моря.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru