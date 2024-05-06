Минобороны: Российская армия пресекла попытку атаки со стороны ВСУ

Российская армия предотвратили попытку атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Украинский беспилотник атаковал город Шебекино Белгородской области

Отмечается, что украинские войска попытались нанести удар с применением двух беспилотников самолетного типа около 15.20 мск 6 мая. Целями ВСУ были объекты на российской территории.

В ведомстве добавили, что украинские дроны были сбиты при помощи дежурных систем ПВО.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа ВСУ над Курской областью.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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