Минобороны: Российская армия пресекла попытку атаки со стороны ВСУ
6 мая 202417:07
Российская армия предотвратили попытку атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска попытались нанести удар с применением двух беспилотников самолетного типа около 15.20 мск 6 мая. Целями ВСУ были объекты на российской территории.
В ведомстве добавили, что украинские дроны были сбиты при помощи дежурных систем ПВО.
Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа ВСУ над Курской областью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru