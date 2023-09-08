Небензя назвал удар по Константиновке в ДНР «провокацией украинского режима»

Выступая на посвященном Украине заседании Совбеза ООН он указал, что опубликованные в соцсетях видеоматериалы свидетельствуют о том, что «ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции».

По его словам, произошедшее было приурочено к визиту в Киев «высокопоставленного западного визитера» - госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Не сомневаемся, что сделана она с расчётом обеспечить агонизирующему режиму очередную дозу оружия и финансовых вливаний. По той же схеме была состряпана омерзительная провокация в Буче... наверняка будут и новые», - заключил Небензя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о 16 погибших в результате взрыва в населённом пункте Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

