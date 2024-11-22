Минобороны РФ: В плен сдались 82 украинских военных за неделю

Также в Минобороны рассказали, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 150 военнослужащих, из них пятеро сдались в плен.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 34 540 бойцов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».