Минобороны РФ: В плен сдались 82 украинских военных за неделю
22 ноября 202415:01
За прошедшую неделю российским подразделениям в зоне СВО сдались в плен 82 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство уточнило, что 52 бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен в районе курского пограничья.
Также в Минобороны рассказали, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 150 военнослужащих, из них пятеро сдались в плен.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 34 540 бойцов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минстрой спрогнозировал снижение продаж новостроек в 2025 году
- Львова-Белова: В Россию из Сирии вернули 26 детей
- Полиция изъяла из якутского кафе-бара более 3 тысяч бутылок алкоголя без лицензии
- Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда в Красноярске
- Суд подтвердил права семьи Шатунова на его творчество
- Минобороны РФ: В плен сдались 82 украинских военных за неделю
- Минобороны РФ: Ракетой «Орешник» был поражен объект ОПК Украины
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новодмитровка в ДНР
- Штраф за повторную утечку персональных данных повысят до 3% от оборота компаний
- Минздрав Новой Зеландии объявил эпидемию коклюша в стране
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru