Минобороны РФ: В плен сдались 82 украинских военных за неделю

За прошедшую неделю российским подразделениям в зоне СВО сдались в плен 82 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что 52 бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен в районе курского пограничья.

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Также в Минобороны рассказали, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 150 военнослужащих, из них пятеро сдались в плен.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 34 540 бойцов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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