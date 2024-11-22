Суд подтвердил права семьи Шатунова на его творчество

Краснодарский краевой суд подтвердил исключительные права на творчество Юрия Шатунова за его семьёй. Об этом сайту aif.ru заявил адвокат Сергей Васильев, представляющий интересы родных музыканта.

Мазаев заявил, что Шатунов мог бы остаться в живых

По его словам, было утверждено решение Хостинского районного суда Сочи, согласно которому права на 23 песни Шатунова, в том числе «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер», были переданы семье певца.

«Суд отклонил апелляционные жалобы продюсера Андрею Разина и матери покойного композитора Сергея Кузнецова Валентины Кузнецовой», - заключил Васильев.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. В 2023 году на Троекуровском кладбище в Москве ему установили памятник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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