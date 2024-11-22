Суд подтвердил права семьи Шатунова на его творчество

По его словам, было утверждено решение Хостинского районного суда Сочи, согласно которому права на 23 песни Шатунова, в том числе «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер», были переданы семье певца.

«Суд отклонил апелляционные жалобы продюсера Андрею Разина и матери покойного композитора Сергея Кузнецова Валентины Кузнецовой», - заключил Васильев.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. В 2023 году на Троекуровском кладбище в Москве ему установили памятник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

