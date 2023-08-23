Зеленский назвал провокацией обмен территорий на членство в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский исключил территориальные уступки России в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. Пресс-конференцию главы государства транслировал телеканал «Рада».
«Менять НАТО на наши земли - это не честный разговор, искусственная или не искусственная провокация», - считает Зеленский.
Представитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен 15 августа допустил, что Украина может присоединиться к блоку, если пойдет на территориальные уступки России. Позже он отказался от своих слов.
Британская газета Telegraph со ссылкой на британского полковника в отставке Ричарда Кемпа сообщила, что НАТО потеряло веру в успех Украины в конфликте с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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