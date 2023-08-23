Зеленский назвал провокацией обмен территорий на членство в НАТО

«Менять НАТО на наши земли - это не честный разговор, искусственная или не искусственная провокация», - считает Зеленский.

Представитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен 15 августа допустил, что Украина может присоединиться к блоку, если пойдет на территориальные уступки России. Позже он отказался от своих слов.

Британская газета Telegraph со ссылкой на британского полковника в отставке Ричарда Кемпа сообщила, что НАТО потеряло веру в успех Украины в конфликте с Россией, передает «Радиоточка НСН».

