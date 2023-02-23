Небензя: отношений России и Евросоюза уже нет
Постпред России при ООН Василий Небензя подверг критике позицию Евросоюза в отношении России и конфликта на Украине, передает ТАСС.
По словам дипломата, европейские страны оказались в зависимости от «дорогого наркотика» - американского газа. Это привело к рекордной инфляции, отметил Небензя.
Постпред РФ при ООН обратил внимание, что ЕС практически не отреагировал на подрыв газопроводов «Северный поток».
Дипломат предупредил, что поставки европейцами оружия Украине приведут к самоубийственному конфликту. Отношения РФ и ЕС, по сути, уже нет, констатировал он.
«В ЕС обсуждается, как получше расчленить и уничтожить Россию», - подчеркнул Небензя.
Коллективный Запад на протяжении многих лет готовил Украину к противостоянию с Россией, заявил ранее представитель МИД. По его словам, это делалось под прикрытием Минских соглашений, передает НСН.
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