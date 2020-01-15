Медведев останется во главе партии «Единая Россия»

Как заявили агентству, сложение полномочий премьера не требует каких-либо изменений в отношении партийного лидера. Еще один собеседник агентства добавил, что, согласно уставу, прекращение полномочий руководителя партии может быть либо добровольным, либо по решению съезда партии.

В партии не смогли прокомментировать соотношение должности главы партии и зампреда Совета безопасности, пояснив, что «правовой статус заместителя председателя Совета безопасности вообще сейчас не определен».

Об уходе в отставку правительства в полном составе стало известно в среду 15 января после послания президента РФ Федеральному собранию. Путин предложил должность премьера главе ФНС Михаилу Мишустину.

