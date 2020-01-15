Медведев останется во главе партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев, покинувший пост премьер-министра российского правительства, продолжит возглавлять партию «Единая Россия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в руководстве фракции.
Как заявили агентству, сложение полномочий премьера не требует каких-либо изменений в отношении партийного лидера. Еще один собеседник агентства добавил, что, согласно уставу, прекращение полномочий руководителя партии может быть либо добровольным, либо по решению съезда партии.
В партии не смогли прокомментировать соотношение должности главы партии и зампреда Совета безопасности, пояснив, что «правовой статус заместителя председателя Совета безопасности вообще сейчас не определен».
Об уходе в отставку правительства в полном составе стало известно в среду 15 января после послания президента РФ Федеральному собранию. Путин предложил должность премьера главе ФНС Михаилу Мишустину.
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