Песков не стал комментировать слухи о создании Крымского федерального округа

Кремль не стал комментировать слухи о возможном создании в России Крымского федерального округа и назначении экс-директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина полпредом на новых территориях. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: Рогозин может стать полпредом после референдумов в Донбассе

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль «никогда не анонсирует подобные указы».

«Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», — добавил представитель главы государства.

Ранее СМИ сообщили, что в стране может появиться новый Крымский федеральный округ. Отмечалось, что в него могут войти Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, пишет «Свободная пресса». По данным источников, новую административно-территориальную единицу возглавит Рогозин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий РогозинКрымДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры