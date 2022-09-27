Песков не стал комментировать слухи о создании Крымского федерального округа
Кремль не стал комментировать слухи о возможном создании в России Крымского федерального округа и назначении экс-директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина полпредом на новых территориях. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль «никогда не анонсирует подобные указы».
«Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», — добавил представитель главы государства.
Ранее СМИ сообщили, что в стране может появиться новый Крымский федеральный округ. Отмечалось, что в него могут войти Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, пишет «Свободная пресса». По данным источников, новую административно-территориальную единицу возглавит Рогозин.
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