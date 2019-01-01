Не в Москве, но об Иране. Почему глава Госдепа отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московский этап поездки в Россию из-за иранской проблемы. Именно ее, как сообщают американские информагентства, собирается обсуждать в Брюсселе глава американского Госдепа с европейскими коллегами.
Однако во вторник, 14 мая, как и планировалось, Помпео встретится с Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но не в Москве, а в Сочи.
Эксперты предполагают, что главной темой переговоров российского лидера и госсекретаря станет все та же иранская проблема, а также международные проблемы и ядерное вооружение.
Как отметил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, для США важны несколько проблемных тем, которые созданы ими же самими.
«Первая – положение дел в Венесуэле. Очевидно, что Трамп не доволен происходящими там событиями. Он считает, что его ввели в заблуждение, дав надежду на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сбежит в течение 2-3 дней, а ставленник США Хуан Гуайдо станет новым президентом. Этого не случилось. Мадуро оказался крепким орешком. Вторая острая тема – Иран, который уже выступил с прямыми угрозами выйти из соглашения по ядерному оружию. Третья - КНДР, которая вдруг возобновила испытания ракет малой дальности», - объяснил Рогулёв.
Естественно стороны затронут обоюдоострую тему – выхода Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также возникнет необходимость обсудить выполнение договора по СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году.
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов уверен, что нынешние переговоры пройдут на не очень благоприятном фоне, потому что доверие Москвы к Штатам в столь принципиальном вопросе, который носит глобальный для всего мира характер, падает.
«Слишком серьезные вопросы будут обсуждаться, в том числе – о пролонгации основополагающего соглашения между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). И действия США в отношении российских дипломатов создают негативный фон. Наше доверие к американцам как к партнерам продолжает падать, что не создает нормальных стартовых условий для успешных переговоров», - отметил дипломат.
Добавим, встреча Помпео с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым должна состояться в Сочи 14 мая. По данным МИД РФ, дипломаты обсудят двусторонние отношения между США и Россией, а также ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине.
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