Не в Москве, но об Иране. Почему глава Госдепа отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московский этап поездки в Россию из-за иранской проблемы. Именно ее, как сообщают американские информагентства, собирается обсуждать в Брюсселе глава американского Госдепа с европейскими коллегами.

Однако во вторник, 14 мая, как и планировалось, Помпео встретится с Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но не в Москве, а в Сочи.

Эксперты предполагают, что главной темой переговоров российского лидера и госсекретаря станет все та же иранская проблема, а также международные проблемы и ядерное вооружение.

Как отметил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, для США важны несколько проблемных тем, которые созданы ими же самими.

«Первая – положение дел в Венесуэле. Очевидно, что Трамп не доволен происходящими там событиями. Он считает, что его ввели в заблуждение, дав надежду на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сбежит в течение 2-3 дней, а ставленник США Хуан Гуайдо станет новым президентом. Этого не случилось. Мадуро оказался крепким орешком. Вторая острая тема – Иран, который уже выступил с прямыми угрозами выйти из соглашения по ядерному оружию. Третья - КНДР, которая вдруг возобновила испытания ракет малой дальности», - объяснил Рогулёв.