Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва намерена выстраивать свои дальнейшие действия, «исходя из содержания ответа Еревана».

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Правительство Армении 1 сентября направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Конституционный суд Армении в марте 2023 года постановил, что закрепленные Римским статутом МУС обязательства не противоречат основному закону страны. Глава суда Арман Диланян назвал решение окончательным.

Поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна после войны в Нагорном Карабахе говорит о его желании избавиться от этой территории, разорвать отношения с Россией и взять курс на сближение с Западом, однако Москве не стоит ставить крест на этом регионе, заявил в связи с этим первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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