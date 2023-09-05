Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

Правительство Армении 1 сентября направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Конституционный суд Армении в марте 2023 года постановил, что закрепленные Римским статутом МУС обязательства не противоречат основному закону страны. Глава суда Арман Диланян назвал решение окончательным.

Поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна после войны в Нагорном Карабахе говорит о его желании избавиться от этой территории, разорвать отношения с Россией и взять курс на сближение с Западом, однако Москве не стоит ставить крест на этом регионе, заявил в связи с этим первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин «Радиоточке НСН».

