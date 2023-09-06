Песков: Предстоящие учения Армении и США вызывают настороженность
6 сентября 202312:39
Грядущие армяно-американские военные учения вызывают настороженность, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что Москва будет отслеживать ситуацию в Закавказье и анализировать новости.
Ранее днем политолог Александр Искандарян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Москве не следует расценивать сближение Армении с Западом как однозначный выбор «сюда или туда».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru