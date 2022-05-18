Вице-премьер РФ: Карта «Мир» будет действовать в отелях Турции

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил в среду, что Москва и Анкара согласовали действие карты «Мир» в турецких отелях, передаёт ТАСС.

По его словам, Россия и Турция договорились также, что будут установлены терминалы по приему карты в турецких гостиницах, ресторанах и торговых центрах.

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«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики», - рассказал Новак.

Он также отметил, что две страны увеличат число авиарейсов, как со стороны России, так и со стороны Турции с целью сохранения туристического потока.

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ФОТО: РИА Новости
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