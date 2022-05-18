Вице-премьер РФ: Карта «Мир» будет действовать в отелях Турции

«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики», - рассказал Новак.

Он также отметил, что две страны увеличат число авиарейсов, как со стороны России, так и со стороны Турции с целью сохранения туристического потока.

Ранее в США рассказали, почему Турция не откажется от России.

