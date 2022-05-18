Вице-премьер РФ: Карта «Мир» будет действовать в отелях Турции
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил в среду, что Москва и Анкара согласовали действие карты «Мир» в турецких отелях, передаёт ТАСС.
По его словам, Россия и Турция договорились также, что будут установлены терминалы по приему карты в турецких гостиницах, ресторанах и торговых центрах.
«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики», - рассказал Новак.
Он также отметил, что две страны увеличат число авиарейсов, как со стороны России, так и со стороны Турции с целью сохранения туристического потока.
Ранее в США рассказали, почему Турция не откажется от России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- Суд заочно арестовал бывшего замглавы «Аэрофлота» Панова
- Президент Молдавии потребовала вывести российских военных из Приднестровья
- Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза был заблокирован
- В России закроют корпункт канадской радиовещательной компании СВС
- Рамзан Кадыров назвал Олафа Шольца шизофреником
- Россия объявила персонами нон грата 24 сотрудника посольства Италии
- Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз из России аминокислот
- Сборные России и Белоруссии по баскетболу отстранили от ближайших турниров
- СМИ: Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
- СМИ: покинувшая Россию журналистка Овсянникова хочет вернуться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru