Американский эксперт призвал исключить Турцию из НАТО

По словам эксперта, Анкара шантажирует Запад, пытаясь выторговать преимущества для себя в обмен на согласие на расширение НАТО. Пайпс также раскритиковал международную политику Турции.

«С 1952 по 2002 года Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России», — заявил эксперт в эфире телеканала TVP World.

По мнению Пайпса, Турция фактически уже не является частью альянса, и следует исключить страну из НАТО.

