Американский эксперт призвал исключить Турцию из НАТО
Турцию следует исключить из НАТО из-за политики страны и ее позиции относительно вступления в альянс Швеции и Финляндии. Об этом заявил президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс.
По словам эксперта, Анкара шантажирует Запад, пытаясь выторговать преимущества для себя в обмен на согласие на расширение НАТО. Пайпс также раскритиковал международную политику Турции.
«С 1952 по 2002 года Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России», — заявил эксперт в эфире телеканала TVP World.
По мнению Пайпса, Турция фактически уже не является частью альянса, и следует исключить страну из НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 089 / сут.
Умерли
378 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 173 / сут.
- Американский эксперт призвал исключить Турцию из НАТО
- СМИ назвали европейские страны с рекордной инфляцией из-за зависимости от России
- Российское посольство сообщило об отказе в медпомощи Буту и Селезневу в США
- Литва прекратит импортировать российское электричество
- Число пациентов с симптомами лихорадки в КНДР выросло до 2,46 млн
- Корабль Starliner пристыковался к МКС
- Пресс-секретаря Пентагона назначили координатором совета нацбезопасности по коммуникациям
- В США заявили, что Украина откроет порт Одессы благодаря новому пакету помощи
- Пушков назвал причины мирового кризиса
- Берлускони: Европа должна убедить Киев принять условия России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru