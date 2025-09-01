Трамп ответил на слухи о своей смерти
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что в настоящее время чувствует себя лучше, чем когда-либо.
Таким образом американский лидер отреагировал на слухи о его смерти, которые стали распространяться в прессе и соцсетях в последние дни августа. Причиной стало заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности взять на себя обязанности главы государства, если с Трампом что-то случится.
«Никогда в жизни не чувствовал себя лучше», - написал 79-летний президент США.
Ранее Трамп назвал Ди Вэнса своим наиболее вероятным преемником на президентских выборах в 2028 году, сообщает «Свободная пресса».
