Трамп ответил на слухи о своей смерти

Таким образом американский лидер отреагировал на слухи о его смерти, которые стали распространяться в прессе и соцсетях в последние дни августа. Причиной стало заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности взять на себя обязанности главы государства, если с Трампом что-то случится.

«Никогда в жизни не чувствовал себя лучше», - написал 79-летний президент США.

Ранее Трамп назвал Ди Вэнса своим наиболее вероятным преемником на президентских выборах в 2028 году, сообщает «Свободная пресса».

