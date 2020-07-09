Обвинения из нулевых: хабаровского губернатора подозревают в организации убийств

Сергею Фургалу вменяют в вину преступления по целому букету статей УК РФ, в том числе убийства и организацию покушений. Рано утром, когда Фургал выходил из дома и собирался сесть в служебный автомобиль, его задержали оперативники ФСБ, отвезли в аэропорт и доставили в Москву.

В обвинениях, выдвинутых в отношении Сергея Фургала, речь идет о событиях 15-летней давности, имевших место в Хабаровском крае и Приамурье. По данным РИА Новости, имеются в виду убийства в 2005 году предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, занимавшихся переработкой металла. Фургал с 1999 года занимался предпринимательской деятельностью в Хабаровском крае, в том числе торговлей лесоматериалами и ломом черных металлов. Как утверждает Следственный комитет, на Фургала удалось выйти, раскручивая многоэпизодное уголовное дело организованной преступной группировки, действовавшей в дальневосточном регионе в начале нулевых. В конце 2019 года по этому делу арестовали четырех человек. Именно «соучастники дали показания на Фургала как на организатора нескольких убийств», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Фургала проверяют на причастность к убийствам еще двух человек, также вовлеченных в бизнес на металлоломе. В рамках уголовного дела против Фургала также задержаны два депутата думы Хабаровского края от ЛДПР. Ранее они руководили предприятием «Амурсталь», 25% которого принадлежит супруге Фургала. В отличие от самого Фургала им вменяют в вину мошенничество.

ЛДПР в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может сдать депутатские мандаты и попросить губернаторов-однопартийцев уйти в отставку в знак солидарности. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский. Представители ЛДПР руководят Смоленской и Орловской областями. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь призвал ЛДПР не заниматься шантажом и не политизировать дело в отношении главы Хабаровского края.

Выводы о возможной причастности хабаровского губернатора к преступному сообществу делать преждевременно. Об этом напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по словам которого, «решение о принадлежности гражданина к криминалу может принять только суд». Впрочем, как отметил представитель Кремля, решение об увольнении Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края президент Владимир Путин может принять на основе материалов, которые ему будут представлены следственными органами. И, как пояснили в Центризбиркоме, выборы нового хабаровского губернатора в случае отставки Фургала назначить на 13 сентября – единый день голосования в этом году – уже нельзя. Гипотетический врио останется таковым до выборов в следующем, 2021 году.

