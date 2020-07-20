Путин назначил Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник провёл видеовстречу с депутатом от ЛДПР Михаилом Дегтярёвым. Глава государства предложил ему стать врио главы Хабаровского края.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю Вас за доверие, оказанное мне», - ответил депутат, пообещав немедленно вылететь в Хабаровский край. Дегтярёв намерен проанализировать обстановку на месте и через месяц доложить президенту о состоянии дел.

Указ о назначении Дегтярёва врио главы региона уже появился на сайте Кремля.

Фургалу призвали найти замену

На протяжении четырёх лет возглавлявший думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи депутат будет исполнять обязанности Сергея Фургала, который арестован по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Источники СМИ называли Дегтярёва в списке претендентов на пост врио губернатора Хабаровского края. Назначение ожидалось ещё на прошлой неделе, однако выбор кандидатур осложнили стихийные протесты в поддержку Фургала, утверждали источники "Коммерсанта".

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Хабаровский КрайВладимир Путин
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