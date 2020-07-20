Путин назначил Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник провёл видеовстречу с депутатом от ЛДПР Михаилом Дегтярёвым. Глава государства предложил ему стать врио главы Хабаровского края.
«Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю Вас за доверие, оказанное мне», - ответил депутат, пообещав немедленно вылететь в Хабаровский край. Дегтярёв намерен проанализировать обстановку на месте и через месяц доложить президенту о состоянии дел.
Указ о назначении Дегтярёва врио главы региона уже появился на сайте Кремля.
На протяжении четырёх лет возглавлявший думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи депутат будет исполнять обязанности Сергея Фургала, который арестован по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Источники СМИ называли Дегтярёва в списке претендентов на пост врио губернатора Хабаровского края. Назначение ожидалось ещё на прошлой неделе, однако выбор кандидатур осложнили стихийные протесты в поддержку Фургала, утверждали источники "Коммерсанта".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
777 тыс.+5 940 / сут.
Умерли
12 427+85 / сут.
Выздоровели
554 тыс.+3 258 / сут.
- В Госдуме выступили за отмену транспортного налога
- Скончался ведущий прогнозов погоды Александр Беляев
- Путин уволил Фургала в связи с утратой доверия
- Мэр Норильска подал в отставку после скандала со статистикой по COVID-19
- Навальный заявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru