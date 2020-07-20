Путин назначил Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник провёл видеовстречу с депутатом от ЛДПР Михаилом Дегтярёвым. Глава государства предложил ему стать врио главы Хабаровского края.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю Вас за доверие, оказанное мне», - ответил депутат, пообещав немедленно вылететь в Хабаровский край. Дегтярёв намерен проанализировать обстановку на месте и через месяц доложить президенту о состоянии дел.

Указ о назначении Дегтярёва врио главы региона уже появился на сайте Кремля.