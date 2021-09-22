«Не раздражать Путина». В Совфеде ответили Эрдогану насчет непризнания Крыма
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала турецкую сторону выражаться корректнее и не вмешиваться в суверенные дела России.
Неоднократные заявления турецкой стороны о непризнании Крыма можно расценивать как вмешательство в суверенные дела России, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Так она прокомментировала высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, выступая на Генассамблее ООН, вновь заявил непризнании Крыма в составе России.
«Необходимо напомнить нашим турецким коллегам о том, что Крым является неотъемлемой частью России. И подтверждением этому является конституционный закон о воссоединении Крыма с Россией. Заявления турецкой стороны, ранее уже допускавшей неосмотрительные высказывания о принадлежности Крыма, можно расценивать как вмешательство в вопросы суверенного государства. В Турции должны крепко подумать о том, что заявления должны быть более корректными. Россия дружественно настроена к Турции, мы хотим, чтобы между нашими государствами было взаимопонимание. Что касается крымского вопроса, я уверена, что рано или поздно эта позиция будет предусмотрена. Но эти заявления не способствуют взаимопониманию между странами», - заявила Ковитиди.
Сенатор заявила, что вопрос о признании Крыма вряд ли будет обсуждаться на встрече Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 29 сентября.
«Вопрос по Крыму закрыт. Об этом сказал президент. Поднимать этот вопрос российский президент не будет. Что касается Эрдогана, он достаточно мудрый человек, чтобы не раздражать Путина подобного рода вопросами. И это заявление останется за скобками и будет предметом анализа на уровне внешнеполитических ведомств», - считает Ковитиди.
Она заявила, что президент России не мирится с высказываниями, подобными тем, которые прозвучали от министерства иностранных дел Турции. Ранее в турецком МИДе заявили, что прошедшие в Крыму выборы в Госдуму не имеют для этой страны юридической силы.
«Путин – политик с большой буквы. Равных ему я не вижу во всем мире. Многие так говорят. Президент России не мирится с подобными заявлениями. Он четко сказал: «Вопрос по Крыму решен». От подобного рода заявлений ситуация не меняется. И недавние заявления Турции о непризнании выборов – нам на это все равно. Это внутренние вопросы, и мы их будем решать. Собака лает – караван идет. А мы, сенаторы будем внимательно следить, как будут проходить выборы в Соединенных Штатах, Германии и будем давать этому надлежащую оценку. Наши международные партнеры заигрались. Советы давать нам не нужно. Пусть разбираются у себя в государствах. Но я знаю одно: когда им плохо, они все приходят в Россию. И Турция не исключение в списке государств, которые обращаются к России в минуты, когда им сложно», - сказала сенатор.
Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал Кремль занять более жесткую позицию по отношению к Турции.
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