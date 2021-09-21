«Грубая ошибка». Востоковед не согласился с позицией Кремля по Турции
Востоковед объяснил НСН, что России нужно отстаивать свои интересы в отношениях с Турцией для сохранения влияния в Средней Азии.
России следует проявлять более жесткую политическую волю в отношениях с Турцией, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Ранее стало известно, что переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана ожидаются 29 сентября.
«К сожалению, наше руководство не понимает того, что происходит. Тут много можно перечислять: это и позиция Турции по Сирии, где постоянно что-то происходит, и это доходит до наших граждан, и позиция по Кавказу, откуда нас вытесняют. Турция не только поставляет оружие Украине, она также сотрудничает с так называемым черноморско-азовским направлением. То, что мы встречаемся, и вроде как всё нормально – это грубая ошибка и непонимание психологии турецкого руководства. Это ведет к тому, что чем дальше в лес, тем больше дров, турки вытесняют нас со Средней Азии. Ряд государств ОДКБ сейчас войдут в тюркский совет – как вам это нравится?» - заявил востоковед.
По мнению Багдасарова, России следует изменить свою позицию по отношению к Турции.
«Если ставить во главу угла личные интересы, коммерческие интересы некоторых компаний – тогда ради бога, конечно, можно продолжать. Но если важны государственные интересы, тогда пора менять курс. У турков много слабых мест, та же курдская проблематика. Нужно занять более жесткую позицию по целому ряду вопросов», - заключил политолог.
Турция не признала итоги выборов в Крыму, так как считает незаконным присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наличие разногласий по существенным вопросам «не должно являться препятствием» для развития отношений двух стран.
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