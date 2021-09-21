«Грубая ошибка». Востоковед не согласился с позицией Кремля по Турции

«К сожалению, наше руководство не понимает того, что происходит. Тут много можно перечислять: это и позиция Турции по Сирии, где постоянно что-то происходит, и это доходит до наших граждан, и позиция по Кавказу, откуда нас вытесняют. Турция не только поставляет оружие Украине, она также сотрудничает с так называемым черноморско-азовским направлением. То, что мы встречаемся, и вроде как всё нормально – это грубая ошибка и непонимание психологии турецкого руководства. Это ведет к тому, что чем дальше в лес, тем больше дров, турки вытесняют нас со Средней Азии. Ряд государств ОДКБ сейчас войдут в тюркский совет – как вам это нравится?» - заявил востоковед.

По мнению Багдасарова, России следует изменить свою позицию по отношению к Турции.

«Если ставить во главу угла личные интересы, коммерческие интересы некоторых компаний – тогда ради бога, конечно, можно продолжать. Но если важны государственные интересы, тогда пора менять курс. У турков много слабых мест, та же курдская проблематика. Нужно занять более жесткую позицию по целому ряду вопросов», - заключил политолог.

Турция не признала итоги выборов в Крыму, так как считает незаконным присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наличие разногласий по существенным вопросам «не должно являться препятствием» для развития отношений двух стран.

