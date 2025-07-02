Переговоры России и Франции могли готовиться давно и связаны с политическими изменениями в Европе и США, а Кремль не против отреагировать на сигналы из Парижа, рассказал руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с НСН.

Вечером 1 июля российский лидер Владимир Путин провел первый почти за три года телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это стало резонансным событием для Москвы, Европы и всего мира. В последний раз лидеры двух стран созванивались 11 сентября 2022 года. Эксперт отметил, что контакты могли начаться и раньше, но о них не говорили открыто.