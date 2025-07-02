Амбициозный «юноша»: Зачем Макрону разговор с Путиным
Политические позиции Эммануэля Макрона во Франции сильно ослабли за последние три года, а разногласия с президентом США Дональдом Трампом заставили его вспомнить о временах сотрудничества с Москвой, заявил НСН Юрий Рубинский.
Переговоры России и Франции могли готовиться давно и связаны с политическими изменениями в Европе и США, а Кремль не против отреагировать на сигналы из Парижа, рассказал руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с НСН.
Вечером 1 июля российский лидер Владимир Путин провел первый почти за три года телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это стало резонансным событием для Москвы, Европы и всего мира. В последний раз лидеры двух стран созванивались 11 сентября 2022 года. Эксперт отметил, что контакты могли начаться и раньше, но о них не говорили открыто.
«Скорее всего, какие-то сигналы были и раньше. Путин не случайно упомянул Францию как единственную западную страну, у которой было свое воинское формирование, эскадрилья “Нормандия-Неман”, на Восточном фронте во время Великой Отечественной войны. Я сразу это отметил. К тому же, Трамп не подарок для Парижа. Его позиция по Украине и Ирану отличается от общего курса Евросоюза. Хотя сам Макрон передал незначительное число военной техники и снарядов украинской армии, по сравнению с той же Германией. Видимо, он решил вспомнить времена его геополитической карьеры, когда он выступал за диалог с Востоком. Именно французский президент первым критиковал решение исключить Россию из “Большой восьмерки”. В Москве решили принять во внимание эту подвижку и посмотреть, что будет», — резюмировал он.
По словам Рубинского, перемена настроения Макрона может быть связана еще и с тем, что конфликт с Россией вредит политическим амбициям французского лидера.
«Через два года Макрон уже не будет президентом и не сможет баллотироваться в третий раз. Ему будет только 47 лет, по сравнению с теми, кто правит миром, он еще юноша. Макрон очень амбициозный, он очень много о себе думает и не хочет уходить ни из французской, ни из мировой политики. Положение Франции сейчас оставляет желать лучшего, экономика, конечно, немного растет, но госдолг составляет 115% от ВВП. Его удельный вес увеличился вдвое за последние 15-20 лет, а каждый год за него приходится платить проценты, которые являются самым первым пунктом расходов бюджета. С такими условиями заявка на политическое лидерство Парижа в Евросоюзе подвисает в воздухе», — заключил собеседник НСН.
Ранее Рубинский заявил НСН, что запрет на участие в президентских выборах во Франции для главы парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поставит крест на ее карьере.
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