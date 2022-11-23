В Молдавии назвали «осевший» на Украине газ резервами и пообещали оплатить

Якобы осевшие на Украине объемы российского газа являются сбережениями и резервами Молдавии. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

«Газпром» заявил об «оседании» на Украине газа для Молдавии

Ранее компания «Газпром» сообщила, что часть газа, предназначенного для поставки потребителям в Молдавии по контракту с компанией «Молдовагаз», «оседает» на Украине, напоминает РИА ФАН. Однако «Оператор ГТС Украины» отрицает отбор топлива: как отметили в компании, газ был в полном объеме передан в точках выхода, отмечает телеканал «360».

«Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине», — написал министр в Telegram-канале.

Как отметил Спыну, объемы топлива будут полностью оплачены.

Министр указал, что Молдавия также хранит часть резервного газа в Румынии и таким образом «зарабатывает свою энергетическую независимость».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазпромУкраинаГазМолдавия
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