В Молдавии назвали «осевший» на Украине газ резервами и пообещали оплатить
Якобы осевшие на Украине объемы российского газа являются сбережениями и резервами Молдавии. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
Ранее компания «Газпром» сообщила, что часть газа, предназначенного для поставки потребителям в Молдавии по контракту с компанией «Молдовагаз», «оседает» на Украине, напоминает РИА ФАН. Однако «Оператор ГТС Украины» отрицает отбор топлива: как отметили в компании, газ был в полном объеме передан в точках выхода, отмечает телеканал «360».
«Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине», — написал министр в Telegram-канале.
Как отметил Спыну, объемы топлива будут полностью оплачены.
Министр указал, что Молдавия также хранит часть резервного газа в Румынии и таким образом «зарабатывает свою энергетическую независимость».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 460 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 444 / сут.
- СМИ: Второй взрыв прогремел в Иерусалиме
- СМИ: Десять человек пострадали в результате взрыва в Иерусалиме
- В Молдавии назвали «осевший» на Украине газ резервами и пообещали оплатить
- Новые итоги расследования по крушению MH17 будут объявлены предстоящей весной
- СМИ: В Иерусалиме прогремел взрыв
- СМИ: Живущие на круизном лайнере в Шотландии украинцы пожаловались на русскоговорящий экипаж
- В Китае уличили США в использовании НАТО как «ловушки» для ослабления Европы
- Развожаев: Целью атаки беспилотников в Севастополе была Балаклавская ТЭС
- Хакеры RaHDit обнародовали данные более 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ
- Еврокомиссия предложила ввести потолок цены на газ на уровне $3000 за тысячу кубометров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru