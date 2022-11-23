Искусственный потолок: Европа ограничит цены на газ из РФ с рядом оговорок
Европейская комиссия после длительных обсуждений предложила довольно высокий потолок цен на российский газ – $3000 за тысячу кубов, а также ввела ряд исключений.
Европейская комиссия после длительных обсуждений предложила ввести потолок цены на газ на отметке около 3000 долларов за тысячу кубометров. В пресс-релизе отмечается, что данная мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах, то есть, не затронет внебиржевой рынок.
Также потолок не заработает, если цены на СПГ в европейском регионе будут на уровне $2,3 тыс. за 1 тыс. кубометров или выше.
В ЕК объяснили, что вмешательство допускается, если стоимость газа превышает установленную отметку на протяжении 14 дней либо если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет €58 или выше в течение 10 торговых дней.
Такая схема может заработать уже с 1 января 2023 года. Эксперты сомневаются, что с учетом всех оговорок мера позволит в реальности сдерживать цены на газ.
Напомним, что о подобной концепции сдерживания в Европе заговорили еще летом. Но идея вызвала огромные разногласия внутри ЕС, в том числе между лидерами блока — Францией, которая выступает за потолок, и Германией, которая против.
Политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар объяснил в беседе с НСН, как ЕК все-таки удалось «уговорить» Германию. По его словам, промышленники Германии боятся потерять нужные объемы российского газа из-за потолка цен, но правительство страны настроено принимать политические решения, даже если это наносит ущерб экономике.
«Фактически, начиная с 2014 года, тогда еще правительство Меркель четко сказало промышленникам, что политика имеет приоритет над экономикой. Я думаю, что сейчас политика – последнее решающее слово. Бизнес, конечно, слушают, у них есть свои возможности, но тут есть другой приоритет, во всех странах Евросоюза сейчас так», - заключил собеседник НСН.
Поэтому Еврокомиссия о потолке все-таки заявила, но была вынуждена сделать существенные оговорки, из которых, например, следует, что потолок цен не заработает, если СПГ в мире будет дорогим. Ведь в таком случае танкеры с СПГ могут уйти из Европы на более выгодные рынки.
Аналитики подсчитали, что выбранная для потолка цена — 3000 долларов за тысячу кубометров — была достигнута только в течение шести дней августа 2022 года, то есть, планка и правда высока.
Накануне цены на газ уже взлетели после заявления «Газпрома» о возможном сокращении поставок через украинскую территорию. Стоимость поднялась выше $1280, рост составил 4%.
Дело в том, что российская компания заявила, что газ, предназначенный по контракту «Молдовагазу», «оседает» на Украине, объем, который подаётся на ГИС «Суджа» «превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой».
Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) это отрицает и обвиняет «Газпром» в том, российская компания, заявляя о снижении объемов транспортировки газа, пытается лишить Молдавию возможности использовать украинскую газотранспортную систему и подземные хранилища газа.
Так или иначе, Россия неоднократно заявляла, что остановит поставки сырья странам, которые начнут применять ограничительный механизм, пытаясь искусственно сдержать цены. На фоне европейских обсуждений Москва активно ищет для себя новые рынки для поставок. 15 ноября «Газпром» приступил к поставкам газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи.
Импорт российского топлива в Азербайджан может быть обусловлен как возросшим объемом экспорта, так и последующим транзитом газа в Иран, с которым Россия ранее подписала договор о своповых продажах.
По какой цене Азербайджан будет закупать газ у России, неизвестно, но эксперты отмечают, что она будет существенно ниже, чем та, что формируется на газовых биржах Европы.
Российский вице-премьер Александр Новак накануне также заявил, что Москва и Пекин намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение по поставкам газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту.
По его словам, в рамках соглашения Москвы с Пекином планируется поставить 10 млрд куб. м газа. Вице-премьер РФ также отметил, что товарооборот между Россией и Китаем в сфере энергетики увеличился на 64% в денежном выражении.
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