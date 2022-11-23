Искусственный потолок: Европа ограничит цены на газ из РФ с рядом оговорок

Европейская комиссия после длительных обсуждений предложила ввести потолок цены на газ на отметке около 3000 долларов за тысячу кубометров. В пресс-релизе отмечается, что данная мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах, то есть, не затронет внебиржевой рынок.

Также потолок не заработает, если цены на СПГ в европейском регионе будут на уровне $2,3 тыс. за 1 тыс. кубометров или выше.

В ЕК объяснили, что вмешательство допускается, если стоимость газа превышает установленную отметку на протяжении 14 дней либо если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет €58 или выше в течение 10 торговых дней.

Такая схема может заработать уже с 1 января 2023 года. Эксперты сомневаются, что с учетом всех оговорок мера позволит в реальности сдерживать цены на газ.